Taormina: fuga di gas ed esplosione in un'abitazione a Porta Catania, anziana in ospedale

Momenti di apprensione si sono registrati a Taormina per una fuga di gas in una abitazione che ha richiesto l'intervento d'urgenza dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Messina, con una squadra della Caserma di Letojanni, unitamente anche alla Polizia locale di Taormina.

L'episodio è avvenuto in via Apollo Arcageta, nella zona sud di Taormina, in un'area non distante dalla centralissima Porta Catania.

Un'anziana, 70enne, ha riferito di aver sentito un odore di gas preoccupante e poco dopo si è verificato uno scoppio, che ha poi danneggiato alcuni arredi e mobili dell'edificio.

Nell'esplosione che si è verificata la donna, a quanto risulta, non ha riportato gravi conseguenze ma soltanto delle lievi escoriazioni. Per lei soprattutto tanta paura. Sul posto si è recato per sincerarsi dell'accaduto anche il sindaco Mario Bolognari. La donna, comunque anche per la condizione di choc e la comprensibile paura per i fatti avvenuti, è stata trasferita all'ospedale Cannizzaro di Catania.

