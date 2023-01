Mobilità a Messina: in arrivo nuovi bus e autisti all'Atm

Saranno operativi entro fine febbraio i primi quattro bus acquistati da Atm grazie ai finanziamenti di Agenda Urbana da 4 milioni di euro. Sono undici, con questo capitolo, i mezzi acquistati per il rinnovo della flotta aziendale, di questi quattro autobus snodati da 18 metri sono già nella concessionaria di Palermo dove è in corso il montaggio degli ultimi impianti tecnologici (bigliettazioni elettronica, videosorvegliaza e avm).

Altri tre bus da 10,5 metri sono già stati immatricolati e si trovano nella sede del fornitore “Industria Italiana Autobus” a Flumeri in Campania ed entro aprile la stessa ditta consegnerà altri quattro bus da 12 metri di ultima generazione.

