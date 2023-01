Eolie, a Lipari un "piano verde" da 22 milioni di euro

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza “Isole verdi” prevede, nell’annualità 2023, un investimento pari a 48 milioni e 472.980 euro ripartito tra le sei isole del Comune di Lipari. A partire da oggi analizzeremo ciò che è previsto, isola per isola. Il piano di interventi per Lipari (oltre 22 milioni di euro) comprende una serie di misure orientate alla massimizzazione e al rafforzamento, in termini ambientali ed energetici, del territorio del Comune eoliano più popoloso, agendo sui settori ritenuti di maggiore criticità. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita, in termini di risparmio energetico e di sviluppo sostenibile, riducendo consumi e costi e promuovendo un uso efficiente dell’energia in tutti gli ambiti individuati: efficientamento energetico e idrico, mobilità sostenibile, gestione del ciclo dei rifiuti, produzione di energia rinnovabile, abbattimento delle emissioni inquinanti.

