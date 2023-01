Patti, mercato settimanale in centro: si parte sabato 4 febbraio

Adesso è ufficiale: sabato 4 febbraio sarà inaugurato in via sperimentale il mercato settimanale nel centro urbano e in una porzione del centro storico.

Sono sei le aree individuate per la dislocazione dei posteggi, suddivise per categoria e specializzazione merceologica. I settori non alimentari troveranno spazio in Largo dei Normanni (15 posteggi) e in piazza Mario Sciacca (14 posteggi), dove verranno allestiti gli stand per la vendita di abbigliamento, pelletteria, prodotti da merceria, tessuti e articoli per l’igiene della casa e della persona. In Largo dei Normanni spazio anche al commercio al dettaglio di piccoli animali, fiori, piante, semi e fertilizzanti. Come in piazza Mario Sciacca, anche in piazza Marconi sono stati previsti 14 posteggi, dedicati sia alla vendita di prodotti alimentari e ortofrutticoli che al commercio di prodotti da ferramenta, vernici, vetro, materiale elettrico e termoidraulico, giocattoli, articoli usati, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio, chincaglieria e bigiotteria, arredamenti per giardino, mobili, tappeti e stuoie, articoli casalinghi ed elettrodomestici.

Categorie miste (alimentari e non alimentari) anche in piazza Cicerone, dove sono stati previsti 5 posteggi, mentre i prodotti ortofrutticoli, agricoli e agroalimentari troveranno spazio nella suggestiva cornice del centro storico, tra le piazze Sturzo e Niosi, nel cuore dell’antico rione di San Nicola. Qui i posteggi previsti sono 14, suddivisi equamente tra le due piazze.

