Letojanni, chiuso il centro vaccinale

Il centro vaccinale è stato chiuso. Il Comune non ha accordato ulteriori proroghe alla concessione del palazzo polifunzionale. Alla fine dell’anno era stato annunciato che la struttura sarebbe rimasta aperta, in via transitoria, per un mese, in attesa di trasferire il tutto in un altro luogo della zona ionica. Già nei giorni scorsi alcuni utenti avrebbero invece trovato l’ingresso sbarrato. Adesso sono stati affissi dei cartelli che informano della disattivazione e invitano a rivolgersi all’Azienda sanitaria provinciale. I cui responsabili, in realtà, non avrebbero voluto abbandonare Letojanni. Lo stop è stato imposto dall’amministrazione, che ha necessità di rientrare in possesso dei locali.

