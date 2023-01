S. Teresa di Riva, antenne per telefonia irregolari: dopo le proteste il Comune si sveglia

«Deve considerarsi la prevalenza dell’interesse pubblico su quello antagonista del privato». Così, a 30 giorni dall’avvio del procedimento amministrativo, dopo le proteste della cittadinanza, il Comune di S. Teresa di Riva ha annullato in autotutela i permessi di costruire per le due stazioni radio base Iliad, previste in via Monsignor Antonino Celona e via Scorsonello, ottenuti dalla società grazie al silenzio-assenso scattato a seguito delle istanze presentate il 25 luglio e non esaminate.

Adesso il responsabile dell’Ufficio urbanistica e il direttore dell’Ufficio tecnico, i geometri Sebastiano Smiroldo e Francesco Pagano, hanno siglato i due provvedimenti confermando l’esito negativo, dopo «un approfondimento istruttorio della documentazione», per via del mancato rispetto del Regolamento comunale sull’installazione e la modifica degli impianti fissi di telecomunicazioni per telefonia cellulare e radiotelevisivi.

