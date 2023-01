Patti, tutelati i 20 operatori della Rsa adesso si pensa al futuro

Resta incerto il futuro della Rsa di Case Nuove Russo, ma arrivano buone notizie per i 12 dipendenti. Da un lato sono già stati attivati a Messina, in via temporanea, i 20 posti della residenza pattese, dall'altro la società “Opus Residential srl”, di Messina, si è resa disponibile per l'assunzione dei lavoratori.

Ieri si sarebbe dovuto svolgere un incontro per comprendere il futuro della Rsa, ma la tavola rotonda è stata rinviata a causa di un improrogabile impegno del commissario Alagna ed un impedimento del sindaco Gianluca Bonsignore.

Si è però svolta una riunione tra i dipendenti della Rsa e la “Opus Residential” che ha vinto la gara d'appalto per la gestione della residenza pattese. L'incontro è risultato positivo per i dipendenti che potranno salvaguardare il posto di lavoro.

