Mistretta, 80enne si capotta con l'auto e rimane illeso

Un 80enne di Mistretta è rimasto illeso nel capottamento della propria autovettura. L’incidente autonomo si è verificato intorno alle 14 quando l’uomo, alla guida della propria Fiat Uno, si stava recando in un terreno di campagna all’uscita nord est del centro abitato, non distante dal cimitero comunale, a quanto pare per accudire i propri animali. Per cause in corso di accertamento l’autovettura è uscita di strada finendo ribaltata. Qualcuno che si trovava a transitare nelle vicinanze ha subito allertato i soccorsi. Sono quindi giunti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento il cui intervento tempestivo è risultato provvidenziale per riuscire ad estrarre l’ottantenne dalle lamiere contorte del veicolo. Fortunatamente l’anziano al di là di qualche lieve contusione ed escoriazione non presentava però particolari ferite, così come accertato dai sanitari del 118 accorsi per le cure del caso. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri della locale compagnia per i rilievi di rito.

