Messina, il Ministero finanzia progetti per 10 milioni sulla raccolta differenziata

Da Letojanni a Milazzo, da Santa Teresa di Riva a Roccavaldina. Alcuni comuni del Messinese beneficeranno di contributi elargiti dal Governo nell’ottica del miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata sui singoli territori e in chiave comprensoriale. Più in dettaglio, è stata pubblicata dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica la proposta di graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e tutti quelli presentati dalla Srr (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) Messina Area Metropolitana sono stati ritenuti idonei per incassare le somme. Si tratta dell’ultima delle tre linee di intervento dell’Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza che gode di uno stanziamento di 600 milioni di euro. Previsti interventi, per un totale di 10 milioni di euro, volti al miglioramento e alla meccanizzazione, anche digitale, della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, tassello fondamentale per l’implementazione delle operazioni di recupero.

