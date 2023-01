Raffineria di Milazzo, le tre centraline finalmente in funzione

Era diventata una telenovela. L’ennesimo esempio di come spesso la burocrazia tra gli stessi enti pubblici paralizzasse una iniziativa pure importante per la collettività. Sotto la lente le tre centraline acquistate dalla Raffineria di Milazzo e tenute in deposito perché non si riusciva a trovare chi doveva occuparsi della gestione. A distanza di quasi cinque anni, l’annosa questione delle tre centraline di monitoraggio che la Raffineria ha messo a disposizione dei territori dei comuni di Milazzo e San Filippo del Mela, così come previsto nel verbale di accordo siglato con i sindaci del tempo in sede di Conferenza di servizi Aia del 2018, è stata finalmente risolta.

Ieri, a Palazzo dell’Aquila, si è svolta una riunione tra gli amministratori di Milazzo e San Filippo del Mela (presenti il sindaco Pippo Midili e l’assessore filippese Francesco De Gaetano), il direttore generale della Ram Marcello Tarantino e il funzionario della Città Metropolitana di Messina Giuseppe Cacciola. Fatto il punto della situazione con le criticità che hanno bloccato la definizione di tale adempimento, il rappresentante di Palazzo dei leoni ha comunicato che sono stati individuati i siti dove ubicare le tre postazioni di controllo della qualità dell’aria e che tali coordinate erano state comunicate alle due Municipalità e alla stessa Raffineria.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata