Milazzo, superato il 65% di raccolta differenziata

Dopo una settimana difficile a causa dell’ennesimo problema alla discarica di Trapani, risolto grazie ad una diversa organizzazione del servizio di raccolta, arriva il dato ufficiale che riconosce l’impegno del Comune. Milazzo ha raggiunto il 65,06% di raccolta differenziata nell'anno 2022, diventando comune virtuoso, con diritto alla premialità.

Soddisfatto il sindaco Pippo Midili: “In appena due anni abbiamo ottenuto un miglioramento di oltre il 45%. – ha detto ai giornalisti - La nostra città ha prodotto oltre 1 milione e mezzo di chili di rifiuti in meno ed ha differenziato oltre 2 milioni e mezzo di chili in più rispetto allo scorso anno. E fa venire i brividi che qualche vecchio esponente della politica locale parli di ritorno ai cassonetti stradali. Va detto che è stato fatto da tutti un buon lavoro e spingiamo per farlo ancora meglio.

I contenitori per l'olio, quelli per gli abiti e le scarpe ed i contenitori per le deiezioni canine completano un anno di ottimi risultati in materie di igiene ambientale. E credo che passare dal 13 per cento di 20 mesi fa al 65, valga più di ogni ulteriore commento.

