Villafranca variante per la rinascita dello storico santuario di Calvaruso

Ancora fermi i cantieri per la riqualificazione degli storici edifici del santuario di Calvaruso: si attende , infatti, l'approvazione della variante da parte dell'Ispettorato tecnico regionale, propedeutica al riavvio dei lavori di ristrutturazione, di recupero e di miglioramento energetico del complesso conventuale del santuario "Gesù Ecce Homo" e degli spazi annessi. L'impresa esecutrice dei lavori, per un importo a base d'asta di 532.094,17 euro, è la "Chiofalo costruzioni srl", mentre il responsabile unico del procedimento è l'ingegnere Alfredo Russo, responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, ed il progettista l'architetto Francesco Giordano della "Urban future organization". Con la variante (poco più di 50.000 euro) l’importo complessivo sarà di 583,427 euro.

Gli interventi, che furono consegnati nel gennaio del 2021, risultano da diversi mesi sospesi visto che si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante suppletiva. Ultimati i lavori, l’opera sarà finalmente fruibile e funzionale. Così come viene riportato nella relazione, gli interventi progettuali in variante consistono nello spostamento dell’ascensore, al fine di rendere il santuario più idoneo ad accogliere i frati anziani disabili, così come altre categorie assistite, a seguito di espressa richiesta da parte del rettore del Santuario, e ottimizzando quindi l'accessibilità dei portatori di diversi abilità.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata