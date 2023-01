Milazzo, multe al semaforo e punti decurtati. Tra sindaco e comandante è rottura

la questione delle multe al semaforo dell’asse viario potrebbe avere ripercussioni nei rapporti tra il sindaco e il comandante della Polizia locale. Anche perché con il passar dei giorni vengono fuori sempre ulteriori discrasie che amplificano un “corto circuito” che certo non ha fatto bene ad entrambi rimasti fermi sulle proprie posizioni, soprattutto la comandante fino a quando non è giunto un parere dal Ministero dell’Interno che – si evidenzia – poteva essere richiesto prima da parte della comandante Puleo, destinatario delle perplessità prima del sindaco e poi addirittura dell’Esecutivo che ha preso posizione ufficiale con una delibera di giunta che accoglieva il parere anche della segretaria generale, Andreina Mazzù.

L’oggetto del contendere è connesso sempre ai verbali elevati al famigerato semaforo ma non per questioni legate al passaggio col rosso o al cambio corsia (problema che dovrebbe – e usiamo il condizionale – essere superato). In concreto, è avvenuto che a seguito della contestazione iniziale, è stato richiesto agli automobilisti multati di fornire il nominativo del conducente al quale decurtare i punti con l’avviso che in caso di mancato riscontro si sarebbe elevata un’altra sanzione così come prevede la normativa. I cittadini hanno ottemperato a tale richiesta, inviando la comunicazione attraverso al Comune attraverso la Pec. Una formula normalissima. Pur in un contesto tutto anomalo come quello di questi verbali. E poiché il diavolo ci mette sempre la coda, ecco il patatrac: nessuno avrebbe verificato la posta in arrivo e quindi, dal comando sono partite delle raccomandate ai presunti inadempienti con la richiesta di pagamento di una sanzione di ben 308 euro. Immaginabile comprendere la reazione di questi cittadini che hanno espresso tutto il loro disappunto sia sui social, che direttamente nei confronti del sindaco. Col primo cittadino che avrebbe letteralmente perso le staffe per questo ulteriore danno all’immagine dell’Amministrazione. Da qui le scuse pubbliche di Midili. «Sento il dovere, da sindaco, di scusarmi con quei cittadini che in questi giorni stanno ricevendo verbali per mancata comunicazione dei dati guidatore su precedenti contravvenzioni – si legge – Molti di voi hanno lamentato il fatto di avere comunicato i dati direttamente tramite Posta elettronica certificata e quindi sono fortemente contrariati dell’ulteriore notifica ricevuta.

