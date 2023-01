Messina: bilanci comunali, tutto... da rifare

Il processo per i danni in sede civile sui bilanci comunali del 2010 e 2011 resta ancora in piedi per la giunta Buzzanca, l’ex ragioniere generale e i revisori dei conti, in tutti 19 persone. “Escono” invece definitivamente i dirigenti comunali dell’epoca, in tutto 9 persone.

È questo il responso molto complesso che deriva dal passaggio in Cassazione, davanti ai giudici della quinta sezione civile, della parte riservata ai risarcimenti per l’avvocato Rosario Cucinotta, debitore del Comune per una maxi parcella da un milione e 400mila euro in una vicenda che si trascina ormai da anni ed ha generato diversi processi. Il legale sulla vicenda ha presentato infatti a suo tempo ricorso in Cassazione con il suo difensore, l’avvocato Enrico Ricevuto.

