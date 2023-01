Lipari, l'undicenne ferito ha subito l'amputazione della mano. Indagini in corso

Più gravi di quanto era trapelato, in un primo momento, le ferite riportate, martedì sera a Lipari, da un undicenne per l’esplosione di petardi nella piazza di Marina Corta: nell’immediatezza si era parlato del rischio di perdere alcune dita della mano. L’adolescente, che dopo i primi soccorsi, ricevuti in ospedale a Lipari, è stato trasferito in elicottero al “Cannizzaro” di Catania, nella notte, è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico, protrattosi per circa 4 ore, nel corso del quale i sanitari hanno dovuto procedere, purtroppo, all’amputazione della mano sinistra, andata, praticamente, spappolata nell’esplosione. Il drammatico incidente sarebbe stato causato dall’agglomerazione di alcuni pacchetti di petardi che, dopo non essere esplosi nelle immediatezze della loro attivazione, sono deflagrati nel momento in cui l’undicenne si è avvicinato per verificarne i motivi del mancato “botto”.

