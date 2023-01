Droga nel Messinese: ai domiciliari 3 uomini di Alcara, Militello e Capo d'Orlando

I poliziotti dei commissariati di di Sant'Agata Militello e Capo d’Orlando hanno eseguito tre misure cautelari degli arresti domiciliari ed una quarta dell’obbligo di dimora per traffico di stupefacenti. Gli agenti hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Patti, su richiesta della procura, a carico di tre pregiudicati, dei quali uno di Alcara li Fusi, uno di Militello Rosmarino e l’altro di Capo d’Orlando; e di un quarto di Capo d’Orlando.

Accertati diversi episodi di detenzione e di spaccio di marijuana e cocaina provenienti anche dall’Albania. Contestata l’aggravante per avere coinvolto nel traffico di droga un ragazzo appena quattordicenne, figlio di uno di loro, nel ruolo di staffetta per il trasporto della droga. Le indagini hanno preso spunto da un giovane della zona nebroidea il quale, a causa della assunzione di stupefacenti, ha accusato malori. L’attività investigativa, iniziata nel dicembre del 2021, è stata sviluppata con intercettazioni, pedinamenti, appostamenti e riscontri, con il sequestro di una parte della sostanza detenuta per lo spaccio, 100 grammi di cocaina pronta per essere immessa sul mercato (circa 500 dosi), proveniente dal capoluogo di provincia e destinata ad una piazza di spaccio di Alcara li Fusi e altri limitrofi paesi dei Nebrodi.

© Riproduzione riservata