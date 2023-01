“Mobilità dolce” nel centro di Messina: la pista ciclabile sarà più sicura ed estesa

La città dello Stretto vuole recuperare terreno nel settore della cosiddetta mobilità dolce, ossia in tutto ciò che concerne gli spostamenti a piedi e con mezzi non motorizzati come la bicicletta, azzerando così le emissioni inquinanti con benefici per la qualità della vita e la salute. Se nel centro cittadino le corsie dedicate alle bici sembrano entità astratte, quasi assenti, vuoi per ostacoli di varia natura, vuoi per desuetudine dei messinesi, gran parte del percorso lungo la riviera nord paga dazio a crolli e scarsa manutenzione.

Ma ora si vuole invertire il trend, come emerge da una determina firmata giovedì scorso dal neodirigente del dipartimento Servizi manutentivi del Comune Pietro Certo. L’appalto in questione è quello dei lavori di “Miglioramento della sicurezza ed estensione della pista ciclabile urbana del centro città”, finanziati con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Nello specifico, le risorse destinate a ciclovie urbane ammontano a 1.206.072,09 euro.

