Messina, chiusa per 20 giorni la statale 114 a Capo Alì. Unica alternativa la A18

Rimarrà chiusa al traffico la S.S. 114 Orientale Sicula, nel tratto dal km 22,100 al km 22,450, su tutte le corsie, a partire dalle 00:00 di lunedì 6 febbraio 2023 fino alle 23 di sabato 25 febbraio 2023. Lo si evince da un’ordinanza dell’ANAS, la n. 9/23, emanata nella giornata di lunedì scorso, che nel ricordare come, nel tratto, l’arteria è stata interessata da un distacco di materiale roccioso situato a monte della stessa, sancisce come sia necessario passare adesso alla fase di rimozione delle reti, ispezione e disgaggio della parete rocciosa. Attività che pertanto sono incompatibili con il traffico veicolare. Il percorso alternativo consigliato dall’ANAS è l’autostrada A18 tra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera. L'impresa esecutrice dei lavori sarà il Consorzio Triveneto Rocciatori con sede a Fonzaso (BL) alla quale compete, a propria cura e spese, l'installazione di tutta la segnaletica necessaria alla chiusura del tratto interessato dai lavori. In detto tratto di strada del Capo Alì fin dal 10 gennaio dello scorso anno si sta viaggiando a senso unico alternato: nella corsia lato mare, insistono infatti due impianti semaforici che, ad un intervallo di circa tre minuti, regolano il traffico prima in una e poi nell’altra direzione. Nella giornata di ieri sono altresì iniziate, grazie all’intervento di particolari mezzi meccanici, le operazioni di rimozione del grosso masso insistente nella corsia lato monte che ivi giaceva da più di un anno.

