Grave il 29enne ferito a Santa Teresa: è rimasto senza soccorsi per 4 ore

Rimangono gravi, ma sarebbero stazionarie, le condizioni dei due giovani feriti negli incidenti stradali autonomi avvenuti a Francavilla di Sicilia e S. Teresa di Riva nella notte tra sabato e domenica. Entrambi si trovano ricoverati in prognosi riservata e i medici rimangono molto cauti, monitorando costantemente il quadro clinico dei pazienti.

Nel sinistro più grave, quello sulla Statale 185 in uscita da Francavilla, ha perso la vita il 23enne Vincenzo Parlavecchio, residente a Graniti, mentre a rimanere ferito gravemente è stato l’amico con il quale tornava da una serata, G. P., 28 anni, anche lui granitese e che, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato al volante della Fiat “Panda”, finita fuori strada al km 52,600, di proprietà di un suo familiare.

Le indagini della Procura della Repubblica e dei carabinieri della Compagnia di Taormina proseguono senza sosta per accertare le cause del tragico incidente e un aiuto importante potrà arrivare proprio dalla testimonianza del giovane ferito, ricoverato all’ospedale di Taormina.

