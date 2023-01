Crocierismo, Messina decima nella classifica dei porti italiani

È sempre nella top ten italiana dei porti per i croceristi. Messina ha reagito bene alla fase post covid con numeri che sono assai vicini a quelli pre pandemici. Ma il 2023 si profila ancora più interessante. Nella graduatoria per il 2022 di sbarchi reali dalle navi da crociera nei porti Italiani Messina si è piazzata al decimo posto.

Negli ultimi dodici mesi sono stati 387.898 i passeggeri che hanno visitato la città e i suoi dintorni. Un numero che supera, neanche a dirlo, quelli degli ultimi due anni, quando la crisi era nerissima ma non sono stati quelli del 2019, quando il trend di Messina era in chiara ascesa.

Rispetto al 2021, per esempio, Messina fa registrare una crescita del 148%. Infatti due anni fa, quando la pandemia imbrigliò molte attività tipiche della navigazione turistica, gli sbarchi furono solo 156.322. Il vero confronto, però, Messina lo deve fare con il 2019. E qui l’analisi va fatta in maniera un po’ più meticolosa. Partiamo dal macro dato. Le presenze dell’ultimo anno pre covid, furono 422.732, cioè circa 35mila in meno di quest’anno.

