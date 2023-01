Grande apprensione a Scaletta per la scomparsa di un giovane di 17 anni. Del giovane non si hanno più notizie dalle 9 di ieri mattina. Sono in corso le ricerche di amici e parenti anche nei vicini comuni della riviera jonica. Avvisate le forze dell'ordine mentre sui social è scattato il tam tam per cercare di avere indicazioni utili. Al momento non si hanno altri elementi utili.

© Riproduzione riservata