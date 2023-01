Porto di S. Agata, nuova variante e traguardo il 19 giugno

Nuova variante del progetto esecutivo per i lavori di completamento del Porto dei Nebrodi di Sant’Agata Militello. Si tratta della quarta modifica adottata in corso d’opera dall’avvio del cantiere del 2018, finalizzata al miglioramento della funzionalità dell’infrastruttura e per esigenze emerse in fase di lavorazione, tuttavia senza mutamenti sostanziali all’impianto generale del progetto appaltato né alle variazioni tecniche succedutesi nel tempo. La perizia approvata dal responsabile unico del procedimento, ingegnere Basilio Sanseverino, consiste in sei interventi, sulla scorta di richieste ed altre necessità riscontrate dalla stazione appaltante e dalla direzione lavori, guidata dall’architetto Giovanni Lo Cascio. Nel dettaglio, si provvederà al cambio di destinazione d’uso dei locali alla radice del molo di sopraflutto, in origine individuati come servizi, da assegnare a seguito di formale richiesta alla sede della Sezione operativa territoriale dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Messina. Sarà realizzato un tronco ex novo di rete fognaria, nel tratto parallelo alla via Cosenz tra la Capitaneria di Porto e la stazione di pompaggio, poche centinaia di metri più avanti.

