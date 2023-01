Patti, l’Ordine degli avvocati rivoluziona il suo Consiglio

È un consiglio all’insegna del rinnovamento quello dell’Ordine degli Avvocati di Patti, che ha eletto il proprio direttivo nello scorso fine settimana. Sette i volti nuovi sugli undici eletti, con tanti giovani e la maggioranza di sei componenti donne.

Quattro i consiglieri riconfermati per il secondo mandato: gli avvocati Lara Trifilò, la più votata con 365 preferenze, Andrea Pirri con 362 voti, Eliana Raffa con 199 voti e Salvatore Cipriano con 193. I sette consiglieri neo eletti sono invece Antonella Spinnato con 293 voti, Pablo Magistro con 281 voti, Salvatore Mancuso con 263 voti, Sabrina Ligato con 246 voti, Antonino Araca con 243 voti, Nunziatina Starvaggi con 139 e Giusy Pascale con 106 preferenze. A presiedere il seggio elettorale presso il Tribunale di Patti, è stato il presidente uscente dell’Ordine degli avvocati pattesi, Domenico Magistro. Il consiglio neo eletto rimarrà quindi in carica per quattro anni e la prossima settimana ci sarà l’insediamento ufficiale con l’elezione del nuovo presidente che, secondo le indicazioni, sarà Lara Trifilò, il quale nell’ultimo mandato ha già ricoperto la carica di segretario.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata