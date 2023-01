Messina, la tangenziale... a mezzo servizio

Messina si è ripresa la sua tangenziale. Quella negata per tre settimane da un incendio scoppiato nella galleria Telegrafo e che a messo a nudo tutta la pochezza delle rete delle comunicazioni del territorio.

C’erano una ventina di auto in attesa di poter tornare a viaggiare fra Giostra a Rometta, ieri notte quando gli operatori del Cas hanno il via libera per la riapertura della tangenziale. È proprio il caso di dire che ti accorgi dell’importanza di qualcosa quando non l’hai più. E niente meglio si adatta a quel tratto di autostrada che è essenziale, verrebbe da dire, unico, non solo per la città, ma per l’intera Isola. Ieri notte stessa alla riapertura dopo 22 giorni di lavoro per il ripristino, è stato il direttore generale del Consorzio autostrade Salvatore Minaldi ad intervenire volendo «ringraziare tutte le maestranze delle imprese ed il personale della direzione tecnica di Autostrade Siciliane che si sono prodigati giorno e notte per completare i lavori nel minor tempo possibile. Adesso provvederemo – ha detto – alla conta esatta dei danni causati dal mezzo andato in fiamme autonomamente». Un avverbio, quello finale, che segna da parte del Cas l’inizio di un’azione risarcitoria pesante perché una prima stima, come già detto nei giorni scorsi è di 400mila euro di danni.

Ma un nuovo capitolo si apre, appena 24 ore dopo la fine dell’incubo della Telegrafo. Infatti, è oramai prossima un’ altra modifica della viabilità della tangenziale.

