Covid a Santa Teresa di Riva: disposta la chiusura dell'asilo "Montessori"

Il sindaco Danilo Lo Giudice ha firmato ieri sera un’ordinanza di chiusura dell’asilo nido "Maria Montessori”, da oggi e fino a sabato 21, a causa di diversi casi di positività al Covid-19 emersi tra il personale educativo ed ausiliario. A comunicarlo all’Amministrazione comunale è stata la coordinatrice della struttura e il primo cittadino ne ha disposto la chiusura temporanea, in via precauzionale, allo scopo di evitare la diffusione del contagio e fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per i fruitori dell’asilo nido.

