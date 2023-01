Concorsone al Comune di Messina, via alle domande

Molti hanno segnato la giornata odierna con un circoletto rosso. La loro rincorsa al posto fisso, magari, vicino casa, comincia oggi.

Infatti dalla notte scorsa è aperta la piattaforma digitale attraverso la quale è possibile iscriversi al concorsone bandito dal Comune che è pronto ad assumere solo quest’anno, 341 nuovi dipendenti. Si tratta di un’addizione del 30% sull’attuale organico che è arrivato, in gran parte, alle soglie dell’età pensionabile, se si considera che l’ultimo concorso risale agli anni ‘90.

Non è un unico bando quello lanciato da Palazzo Zanca, ma sono nove distinte “ chiamate” che allontano il pericolo che qualche ricorso, o anche qualche semplice intoppo, possa bloccare in toto le assunzioni. Un bando per ogni figura, da quelle di categoria C, per le quali basta il diploma, a quelli di categoria D, per cui è necessaria la laurea. Non potranno essere “celebrati” tutti contemporaneamente perchè, potenzialmente, un candidato può presentare istanza anche per tutti e nove, se ha i requisiti. Più realisticamente è facile immaginare che ci possano essere doppie iscrizioni per competenze, amministrative o tecniche, simili. Le candidature si possono presentare solo on line ad una specifica piattaforma digitale indicata in ciascun bando.

