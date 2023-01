Terme Vigliatore, lavori di sicurezza al Galilei e per la grande cupola

L'opera di messa in sicurezza procede di pari passo agli interventi indirizzati alla riqualificazione delle strutture comunali. Tutto, però, secondo un copione condizionato dai pochi fondi a disposizione e dagli obblighi imposti dal Piano di riequilibrio finanziario, che ancora oggi attende di essere esitato dalla sezione regionale della Corte dei Conti. Intanto, l'Amministrazione Cipriano non può fare altro che programmare e progettare, laddove sussistano i presupposti, quelle migliorie indispensabili per l’eliminazione dei rischi e alla salvaguardia della salute pubblica.

In questo quadro si sono attestati gli interventi completati al plesso scolastico dell'Istituto comprensivo Galileo Galilei, a pochi passi dal Municipio. La struttura, che ospita la media, e da anni prevede anche le sezioni assegnate al Liceo artistico e musicale paritario “ Luciano Pavarotti”, è stata rimessa a nuovo grazie a un finanziamento che la Regione ha assegnato al Comune nel computo delle istanze inoltrate per le attività straordinarie su edifici e locali fatiscenti di proprietà degli enti pubblici. Sempre nel quadro della messa in sicurezza, passi avanti si sono registrati negli ultimi giorni per gli attesi interventi alla "Cupola" della frazione balneare di Marchesana, edificata negli anni 90 all'altezza dell'omonima via su cui si estende la passeggiata e l'inizio del lungomare.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata