Porta a porta, a Messina cambia il calendario: carta e vetro ritirati ogni settimana

Eccola l’evoluzione della raccolta differenziata. A partire da domani cambia il calendario del porta a porta, quello che oramai le famiglie hanno imparato a memoria e al quale, ora dovranno aggiungere un appendice. Una modifica che sarà applicata in tutte e tre le zone, nord, centro e sud, in maniera diversa.

La novità principale è legata all’aumento delle giornate di ritiro della carta e del vetro, che nel calendario che è stato in vigore sino a oggi, erano alternativi, quindi era possibile esporli sono una volta ogni quindici giorni.

Nella zona nord il vetro sarà raccolto ogni lunedì, insieme all’umido. Attenzione questo vuol dire che deve essere lasciato domenica sera (quindi a partire da oggi) e che ovviamente non vanno presentati insieme ma in due mastelli distinti. Il martedì diventa il giorno unico della raccolta della carta e del cartone. Con conferimento, dunque, ogni lunedì sera.

Nella zona centro il vetro verrà raccolto il sabato insieme all’umido e la carta il venerdì. Nella zona sud il vetro il lunedì con l’umido e la carta il martedì. Tutto il resto del calendario è rimasto immutato rispetto al passato.

Il cambio di calendario era stato presentato a fine anno scorso e in quella occasione il sindaco aveva dato una doppia lettura ai vantaggi che ne sarebbe discesi.

