Milazzo, al via i progetti di riqualificazione finanziati con le somme di democrazia partecipata

Si avviano i primi cantieri del 2023 con una serie di lavori che andranno a riqualificare alcuni luoghi della città del Capo. Innanzitutto sono stati appaltati i lavori per piazza del Pescatore, nel rione Vaccarella. Interventi strutturali che daranno un nuovo volto alla piazza in prossimità della chiesa come il ripristino dell’ intonaco; la tinteggiatura del muro di contenimento, dei parapetti della scalinata e della seduta; sarà fatta anche la messa in sicurezza e ricollocazione dei due busti artistici esistenti, oltre alla revisione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e dell’impianto di illuminazione. Una volta ultimati i lavori la piazza potrà assumere una funzione aggregativa, utilizzabile anche per le attività parrocchiali.

Vedrà la luce anche un altro progetto votato dalla democrazia partecipata nel 2021, vale a dire il “Percorso vita sul lungomare di Ponente dal campo sportivo a piazza Ngonia Tono”. Si tratta di un percorso caratterizzato da una serie di attrezzature che permetteranno di svolgere sport all’aperto per tutte le età. Uno sguardo anche alla pulizia della città per cui avverrà l’installazione di cestini autocompattanti in Piazza San Papino, a Ponente e al Capo con l’aggiunta di dodici cestini a tre contenitori.

© Riproduzione riservata