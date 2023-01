Lavori alla caserma dei carabinieri di Patti, si riapre la gara

Tutto da rifare. Con un’istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria, l’impresa “Bonina Srl” di Brolo ha ottenuto la revoca del provvedimento attraverso cui l’Ente di Palazzo dell’Aquila aveva affidato alla mistrettese “Segipa” i lavori di riqualificazione della caserma dei carabinieri, sede e centro operativo della Compagnia di Patti.

L’impresa brolese era stata ingiustamente esclusa per una supposta non conformità ai requisiti necessari. Da qui la richiesta di annullamento in autotutela del verbale di gara e l’accoglimento da parte di Rup e commissione. La gara sarà dunque riaperta mercoledì, così come stabilito dall’Urega.

L’intoppo, assicurano da Palazzo dell’Aquila, non inciderà negativamente sulla tabella di marcia dei lavori.

