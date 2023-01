Tusa, tragico impatto sulla Statale 113: quattro assoluzioni

Assolti perché il fatto non sussiste quattro dipendenti dell’Anas, imputati con l’accusa di omicidio colposo per l’incidente stradale avvenuto nell’agosto 2015 sulla Statale 113 in territorio di Tusa, a seguito del quale perse la vita Domenico Giliberti, 85enne di Palermo. A conclusione del processo a loro carico, l’assoluzione è stata disposta dalla giudice del Tribunale di Patti Marialuisa Gullino nei confronti del santagatese Vincenzo Artino Innaria, che rispondeva nella qualità di caposquadra di manutenzione del tratto di strada scenario dell’incidente, Carmelo Scavina, capocantoniere originario di San Fratello, Edoardo Di Gesù e Salvatore Campione, entrambi palermitani, rispettivamente caponucleo manutenzione e capocentro manutenzione dell’Anas. L’imputazione formulata a loro carico riguardava la violazione della normativa in tema di sicurezza stradale.

