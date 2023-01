Torregrotta, la “cupola” vicina all’inaugurazione

Struttura geodetica al rush finale? Il traguardo è vicino dopo il lungo iter che ha interessato il grande centro polifunzionale di via Petrarca. Di fatto, l'apertura della sede sportiva è slittata a causa di alcune opere da completare e ritenute necessarie per la piena funzionalità della struttura, che in futuro potrebbe rappresentare un importante riferimento per gli alunni delle scuole tra l'altro lì vicine. Una scommessa, quella della “geodetica” che ha coinvolto l'amministrazione precedente e l'attuale e che quindi diventa frutto di un lavoro che parte da lontano e si concretizza con l'impegno messo in campo dai vari amministratori. La consegna della cupola sportiva inizia a vedere la luce in conseguenza degli ultimi atti che sono stati definiti dagli uffici comunali e dall'Amministrazione Caselli. Nello specifico, lo scorso 5 dicembre è stato approvato in linea amministrativa il progetto per gli interventi di manutenzione. In quella circostanza sono stati demandati tutti gli adempimenti necessari a consentire l'inizio dei lavori, portati a compimento dal responsabile dell'Area tecnica, l'ingegnere Pietro Anastasi.

