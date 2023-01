Superbonus 110%, a Giardini Naxos 51 milioni di euro per un complesso di 550 case

Al via a Giardini Naxos (Messina) un intervento da 51 milioni di euro grazie al Superbonus 110%. Alla presenza dei progettisti e di tanti condomini, stamane è stata scoperta la targa che avvia le opere al «Supervillage du Soleil» di contrada Pallio, 550 alloggi e centinaia di pertinenze in grado di accogliere quasi 2mila persone. «Stiamo puntando - ha spiegato l’amministratore del mega condominio, Sergio Mastroeni - al fotovoltaico, ma all’interno dell’area di nostra pertinenza saranno allestite anche colonnine per la ricarica elettrica delle auto. Il progetto prevede, inoltre, sistemazione dei tetti, sostituzione degli infissi, rifacimento facciata ed adeguamento sismico». La cerimonia di benedizione è stata officiata da Don Enzo Grasso. Il cantiere prenderà il via il 23 gennaio.

