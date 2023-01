Messina, riapre la galleria Telegrafo: il via libera a mezzanotte?

Ventidue giorni dopo, la Sicilia (non solo la provincia di Messina) rivede la luce in fondo al tunnel. Letteralmente. Il tunnel è la galleria Telegrafo, la luce è quella che si riaccenderà oggi, probabilmente solo in nottata (non alle 18, come annunciato inizialmente), quando verrà riaperta al traffico. Ieri pomeriggio si è tenuta, in prefettura, l’ennesima riunione operativa del Cov, Comitato operativo per la viabilità, con all’orgine del giorno, appunto, la riapertura al transito della galleria. È Giuseppe Cavallaro, il sindaco di Villafranca Tirrena – uno dei centri che più di altri hanno pagato dazio, in questi giorni a cavallo delle festività natalizie –, a far sapere che oggi alle 10, «salvo imprevisti», verrà comunicata l’apertura, «a partite dalla mezzanotte della stessa giornata di sabato». Giovedì il consorzio Autostrade siciliane aveva fissato alle 18 la riapertura, non è escluso che, se si creeranno le condizioni, il via libera possa essere dato effettivamente prima della mezzanotte, ma ormai sembra che, in ogni caso, sia quello di oggi il giorno giusto.

L'uscita di Villafranca in direzione Palermo, fa sapere sempre il sindaco del comune tirrenico, «rimarrà comunque chiusa cautelativamente fino a tutta la giornata di lunedì, per permettere il ripristino della segnaletica e per consentire a tutti i viaggiatori di riadattarsi alla viabilità originaria». L’altra novità importante – e positiva soprattutto per i messinesi –, anticipata ieri, riguarda l’uscita di Giostra per chi viaggia in direzione Palermo, solitamente chiusa e riaperta eccezionalmente in questo periodo: lo svincolo continuerà ad essere utilizzabile in entrambi i sensi, “decongestionando”, così, l’uscita di Boccetta.

