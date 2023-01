Messina, nascondeva hashish in casa: arrestato 52enne

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato, in flagranza di reato, un 52enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati, nello specifico, al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Gazzi avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo e pertanto sono stati predisposti servizi di osservazione del luogo. Ritenendo che all’interno dell’abitazione potesse essere detenuta della droga, i militari hanno perquisito il domicilio dell’uomo, trovando e sequestrando circa 90 grammi di hashish, già suddivisa in dosi, 600 euro in contanti, ritenuti provento di attività delittuosa, nonché un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Messina ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti dell’arrestato.

