Messina, l’estate 2023 potrebbe portare in dono la Bandiera Blu

L’Estate del 2023 porterà la prima “Bandiera Blu” nel territorio del Comune di Messina? È ancora presto per dirlo, ma dall’incontro di ieri mattina, tra il presidente di Fee Italia, Claudio Mazza, e il sindaco Federico Basile, sono emersi elementi che inducono all’ottimismo. Mazza si è recato a Palazzo Zanca e ha visitato le spiagge di Capo Peloro e di Santa Margherita. «Il progetto “Aspettando Bandiera Blu” va avanti e la visita del presidente di Fee Italia è un segno importante di attenzione nei confronti del nostro territorio», afferma Basile.

La “Foundation for Environmental Education”, fondata nel 1981, è un’organizzazione internazionale non governativa con sede in Danimarca e agisce a livello mondiale attraverso le proprie organizzazioni, presenti in 77 Paesi nei cinque Continenti. L’obiettivo principale dei programmi “Fee” è «la diffusione delle buone pratiche per la sostenibilità ambientale, attraverso molteplici attività di educazione e formazione in particolare all’interno delle scuole di ogni ordine e grado».

La Fee Italia, costituita nel 1987, gestisce a livello nazionale alcuni programmi come “Eco-Schools”, “Young Reporters for the Environment”, “Learning about Forests” e “Green Key”, ma quello più conosciuto è il “Bandiera Blu”, cioè il percorso che porta alla certificazione della qualità ambientale delle località rivierasche.

