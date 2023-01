Messina, la Procura generale avoca il caso Famularo: la vicenda della 21enne morta per embolia

Quella tragedia assurda che indignò tutta Italia, la morte nell’agosto del 2020 della 21enne Lorenza Famularo a Lipari per “tromboembolia polmonare massiva”, dopo dieci giorni di sofferenze e varie visite inutili al pronto soccorso dell’ospedale eoliano e alla guardia medica dell’isola, adesso cambia scenario giudiziario.

Sembrava un caso indirizzato verso l’archiviazione dell’inchiesta da parte della Procura di Barcellona ma in questi giorni è maturata una clamorosa novità, che oltretutto non si registrava da parecchio tempo nel nostro distretto giudiziario. Dal canto loro i familiari della ragazza, con gli avvocati Nunzio Rosso e Vincenzo La Cava, si sono sempre opposti con forza all’archiviazione dell’inchiesta.

E la clamorosa novità in questa storia tragica è rappresentata dal fatto che il sostituto procuratore generale di Messina Giuseppe Costa ha formalmente avocato l’inchiesta del collega di Barcellona Carlo Bray, e sarà lui a rappresentare l’accusa all’udienza di trattazione del caso, che si terrà il prossimo 16 febbraio davanti al gip del tribunale di Barcellona Antonino Orifici. È ragionevole pensare che adesso l’accusa non chiederà più l’archiviazione del caso, ma vorrà raggiungere una nuova verità sulle responsabilità penali per la morte assurda di una ragazza di 21 anni.

L’inchiesta aperta a Barcellona per omicidio colposo che andava verso l’archiviazione è ancora classificata contro ignoti, senza l’individuazione di alcun indagato.

