Elky, il bimbo del Burundi operato a Taormina ora affidato ad una casa famiglia di Messina

Dimesso Elky, bimbo del Burundi con una grave malformazione al cuore interventricolare, operato in Sicilia. Potrà adesso tornare alla sua vita. L’intervento è stato effettuato nel Centro di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Ieri è uscito dall’ospedale e avrà una vita normale, tornerà a giocare e a correre.

«Ieri siamo andati a prendere Elky dall’ospedale - afferma l’ex governatore Totò Cuffaro, medico e volontario in Burudni - e lo abbiamo affidato alle cure della Casa famiglia Regina Elena di Messina, affinché possa trascorrere la convalescenza, accudito dai sanitari, per poi tornare in Burundi il prossimo 21 gennaio». E aggiunge: «Elky ha avuto la fortuna di poter essere operato, noi vorremmo che tanti altri bambini potessero avere la sua stessa fortuna. Stiamo lavorando affinchè ciò avvenga e abbiamo infatti presentato un disegno di legge all’Ars, affinchè i medici possano recarsi in Burundi per prestare la loro azione di volontariato e vorremmo inserire la possibilità, per le persone che porteremo in Sicilia per essere curate, possano essere ricoverate nei nostri ospedali senza trafile burocratiche».

