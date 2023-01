Sant'Alessio Siculo, si va verso l'istituzione della tassa di soggiorno

«Siamo un comune a vocazione turistica, con molte strutture alberghiere ed extra-alberghiere, e per questo motivo rientriamo nei parametri per istituire l’imposta di soggiorno».

Ad avanzare la proposta sono i consiglieri comunali di minoranza di S. Alessio Siculo, che hanno presentato una mozione per impegnare il sindaco, la Giunta e il consiglio comunale «a costituire il tanto decantato tavolo di lavoro per redigere un apposito regolamento e a muovere tutte le altre azioni necessarie per istituire la tassa di soggiorno».

Secondo Tina Cannavò, Cristina Triolo e Giuseppe Riggio, visto che l’Amministrazione intende potenziare il turismo, valorizzare il proprio territorio e incrementare la permanenza anche destagionalizzata, è necessario predisporre adeguati servizi pubblici, salvaguardare il patrimonio artistico ed ambientale e organizzare eventi culturali: tutte attività che necessitano di ingenti risorse finanziarie reperibili grazie al gettito derivante dall’imposta, che per legge è a carico di chi soggiorna o pernotta nelle strutture ricettive.

