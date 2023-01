Messina, consegnato il secondo autoveicolo attrezzato per persone con ridotta mobilità

Alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, è stato consegnato oggi il secondo autoveicolo attrezzato per persone con ridotta mobilità motoria, nel corso di una cerimonia nello spazio antistante Palazzo Zanca, cui hanno partecipato il presidente della cooperativa sociale C.A.S. Agatino Cundari e altri protagonisti dell’iniziativa.

Il mezzo è un super Doblò xl con pedana elettrica, identico a quello concesso in comodato gratuito lo scorso 6 ottobre 2022 per venire incontro alle esigenze di mobilità delle persone con limitate abilità motorie, anziani e minori. “La sinergia tra Amministrazione comunale, PMG Italia e la cooperativa sociale C.A.S. – ha spiegato il Sindaco Basile – permette la realizzazione di un progetto di integrazione di politiche e realtà sociali a favore delle fasce più deboli della nostra comunità. Ringrazio i vari attori protagonisti di questo progetto, reso possibile grazie al contributo fondamentale attraverso una sponsorizzazione da parte degli imprenditori della nostra città. Quello di oggi è un esempio di percorso condiviso finalizzato al bene della collettività, di cui Messina ha bisogno nel sociale e in altri settori, per proseguire la sua opera di rilancio e di crescita”.

“La volontà e la partecipazione di numerosi imprenditori messinesi – ha proseguito l’Assessore Calafiore – consente oggi di avere un altro autoveicolo al servizio delle persone con mobilità ridotta. L’obiettivo dell’Amministrazione è lavorare insieme alle risorse del nostro territorio, per aiutare i soggetti fragili attraverso forme di collaborazione ispirate ai principi di solidarietà sociale. Nel corso delle festività natalizie abbiamo usufruito del mezzo, garantendo all’interno dell’isola pedonale un servizio ancora più efficace di mobilità sociale”.

Il Presidente della cooperativa sociale C.A.S. Cundari ha spiegato che “é possibile richiedere l’utilizzo del mezzo con una prenotazione, telefonando al referente della cooperativa sociale C.A.S. al numero 090-2927681, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Allo stesso modo si offre la disponibilità al Comune, per il tramite dell’Azienda Speciale Messina Social City, ad assolvere le funzioni di trasporto e a garantire il servizio richiesto”. A conclusione dell’evento il Presidente Cundari ha donato nel Salone delle Bandiere una targa di ringraziamento al Sindaco Basile e, insieme all’Assessore Calafiore, ha consegnato agli imprenditori intervenuti una targa per la partecipazione al progetto.

