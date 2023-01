Crotone senza luce il 17 gennaio: ecco le zone interessate dall'interruzione di energia elettrica

Martedì 17 gennaio 2023 dalle ore 08:30 alle ore 16:30 nel Comune di Crotone è prevista un'interruzione della fornitura di energia elettrica che interesserà diverse zone della città. Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono: Via Esterna Spiaggia delle Forche Traversa Spiaggia delle Forche I Traversa Spiaggia Forche Largo Spiaggia Forche Traversa Marinella III Via Spiaggia Forche Vico Pignataro II Via Interna Marinella Via Esterna Marinella Largo Acquabona Via Pastificio Via Pignataro Via Marinella Vico Adamo Via Nicoletta M 181, Da 187 A 189, 213 Via Sant’ Antonio 22, Da 38 A 40, Sn, 1, 5 Traversa Acquabona III Da 4 A 24, 28 Traversa S Antonio 10, Da 14 A 16 Largo S Antonio 2, Da 10 A 12 Largo Pastificio Da 16 A 18 Via Acquabona II Da 10 A 16 Largo S Antonio Da 1 A 7 Traversa Acquabona III Sn Traversa Acquabona III 7 Via Acquabona 12bis Largo Pastificio Sn Traversa S Antonio Sn Via Nicoletta M Sn Largo S Antonio Sn Via Pastificio 10 Via Macello B Sn Via Acquabona Sn Via Macello 17 Via Macello Sn.

