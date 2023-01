Cardiochirugia pediatrica a Taormina, sindacati apprezzano l'intervento della Vono

Una presa di posizione gradita dalle organizzazioni sindacali. "Apprendiamo con grande soddisfazione la scelta dell’Assessore Regionale alla Salute, dott.ssa Giovanna Volo che si è espressa positivamente in merito alla volontà di mantenere la Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina", affermano i segretari di Cgil Fp (Antonio Trino), Uil Fpl (Livio Andronico) e Nursind (Ivan Alonge). "Un successo per le organizzazioni sindacali che da sempre sono stati i primi baluardi in difesa di questa importantissima Struttura Sanitaria Messinese. Già dal mese di Luglio 2022 ci eravamo mobilitati insieme ad operatori e cittadini, dando vita ad un importante movimento ed azioni sindacali a difesa di questa eccellenza Siciliana unica nel Mezzogiorno d’Italia. Abbiamo analizzato numeri ed offerta, continuano i sindacalisti, ed era chiaro a tutti che la Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina ha sempre rappresentato una realtà, che ha dato risposte ai piccoli pazienti provenienti dalla Sicilia anche dalla Calabria e dal Meridione d’Italia, attraverso interventi di altissima specializzazione Cardiochirurgica. Tra l’altro non potevamo accettare un ulteriore contrazione nell’offerta sanitaria della nostra Provincia, la quale, ricordano i sindacalisti, rappresenta l’unica Provincia Siciliana ad aver subito i maggiori tagli negli ultimi anni. Pertanto, auspichiamo che il neo Assessore ed il Parlamento Siciliano si adoperino per migliorare l’intera offerta sanitaria pubblica della Provincia di Messina, specie, per quanto riguarda il mantenimento della Cardiochirugia Pediatrica del Presidio Ospedaliero di Taormina".

© Riproduzione riservata