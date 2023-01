Taormina, il Centro Cardiologico Pediatrico è salvo: la convenzione sarà rinnovata

Svolta all'orizzonte per il futuro del Ccpm di Taormina. Sì è svolta ieri mattina l’audizione in Commissione Sanità dell’Ars sul Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo. La vicenda si avvia ad un lieto fine e la convenzione in scadenza al 31 luglio prossimo tra la Regione siciliana e il Bambino Gesù di Roma verrà rinnovata.

Si prospetta, in particolare, al termine della riunione palermitana di ieri un rinnovo per altri quattro anni del rapporto tra la Regione e il Bambino Gesù, di Roma.

Alla seduta di commissione erano presenti l'assessore regionale Giovanna Volo; Mario La Rocca, dirigente generale del Dipartimento regionale per la Pianificazione strategica; il commissario straordinario dell'Asp Messina, Bernardo Alagna; il sindaco di Taormina Mario Bolognari;, la presidente del “Bambino Gesù” di Roma, Mariella Enoc, e il primario del Ccpm Sasha Agati.

Presenti inoltre il sindaco di Castelmola e presidente dell'Unione dei Comuni di Naxos-Taormina, Orlando Russo, la presidente del consiglio comunale di Taormina Lucia Gaberscek, il sindaco di Giardini Naxos Giorgio Stracuzzi ed il sindaco di S. Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice.

«Abbiamo ottenuto un impegno del governo regionale e della commissione - spiega il sindaco di Taormina, Bolognari - per un rinnovo della convenzione col “Bambino Gesù” di Roma dì quattro anni, dopo che è stata acquisita la disponibilità della sua presidente a rivedere i termini della stessa. Sulla necessità di un recupero di risorse finanziarie per questo rinnovo da parte dei deputati presenti c’è stata una incoraggiante convergenza».

