Messina, limiti di velocità tra rotatoria per Faro Superiore e discesa Frantinaro

La III Direzione "Viabilità Metropolitana" Servizio "Programmazione OO.PP. e Servizi Integrati" della Città Metropolitana di Messina ha emanato l'ordinanza di limitazione al transito su una sola corsia di marcia e limitazione della velocità a 30 Km/h, dal km. 6+000 (rotatoria per Faro Superiore) al km. 9+200 (rotatoria discesa Frantinaro), in entrambi i sensi di marcia, (vari tratti), della strada provinciale 43/Bis Panoramica dello Stretto, nel Comune di Messina. La disposizione, che avrà effetto dal 16 gennaio al 15 aprile 2023, è stata adottata per consentire l'esecuzione dei lavori di sostituzione dei giunti dei viadotti.

