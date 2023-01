Messina, l’aumento dei costi del carburante si abbatte sul bilancio dell’Atm

Un’altra emergenza legata agli scenari nazionali e internazionali si ripercuote (inevitabilmente) sul territorio. Come dichiara il presidente dell’Azienda trasporti, Pippo Campagna, le spese dell’Atm per l’acquisto di carburante supereranno di oltre 250 mila euro le previsioni per il 2023. Campagna solleva il problema, che riguarda ovviamente tutt’Italia, anche nella sua veste di componente della Giunta esecutiva nazionale di Asstra (l’associazione delle Aziende di trasporto pubblico locale). «Non possiamo prevedere se le congiunture economiche internazionali condurranno a un ulteriore aumento dei costi che l’Azienda dovrà sostenere per l’espletamento del proprio servizio di trasporto pubblico locale. Già nel corso dell’ultimo anno l’incremento del prezzo dell’energia elettrica e dei carburanti ha fortemente impattato sull’Atm – insiste il presidente – e su tutte le aziende del comparto con una variazione di oltre il 20% delle spese a cui si dovrà aggiungere un ulteriore rincaro di circa il 10% per il nuovo anno. Tuttavia, almeno per il momento, abbiamo deciso di non far ricadere questo ulteriore balzello sui nostri viaggiatori; non vogliamo, infatti, che i cittadini vadano a pagare un costo maggiore, anzi speriamo che il mantenimento di un biglietto accessibile sia di ulteriore stimolo all’uso del mezzo pubblico che si conferma essere economico, sostenibile e rispettoso dell’ambiente».

L’aumento del costo del gasolio è al centro anche delle dichiarazioni dei rappresentanti delle associazioni di categoria Agens, Anav, Asstra, che raccolgono i gestori dei servizi di trasporto pubblico e privato.

