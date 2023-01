Telegrafo, lavori al rush finale. Ma la galleria di Messina riapre venerdì

La tabella di marcia dei lavori di messa in sicurezza della galleria Telegrafo prosegue senza alcun intoppo. A tal punto che è confermata la conclusione degli interventi nella giornata di giovedì prossimo. Ma, come spiegato dal direttore generale del Consorzio autostrade siciliane Salvatore Minaldi, la riapertura potrà avvenire il giorno successivo, presumibilmente già in mattinata. Ed ecco, quindi, che spicca cerchiata di rosso una nuova data nel calendario degli utenti della strada, quella di venerdì 13 gennaio.

Dal punto di vista tecnico, sono sempre una trentina gli operai specializzati che stanno eseguendo le attività di ripristino all’interno del tunnel danneggiato dal violento incendio di un mezzo pesante in transito, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre scorsi. Intoppo che ha reso necessaria la chiusura immediata del tratto dell’A20 Messina-Palermo dallo svincolo di Giostra della città dello Stretto a quello di Rometta, in direzione Palermo, a partire dalla Vigilia di Natale. In questa fase, prosegue la posa della rete metallica di circa 600 metri quadri e sulla quale verrà spruzzato il materiale in calcestruzzo con cui si procederà alla ricostruzione della volta deteriorata dalla combustione del camion che trasportava derrate alimentari, le cui temperature avevano oltrepassato i 400 gradi centigradi.

