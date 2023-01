Messina, scontro fra due auto a Sant'Agata: una si ribalta. Tre feriti

Incidente in tarda mattina a Sant'Agata sulla litoranea di Messina. Due i mezzi coinvolti, con un'auto che si è ribaltata. Sul posto i vigili urbani della Sezione infortunistica che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Tre i feriti: due in codice giallo e uno verde. L'incidente ha provocato ripercussioni sul traffico viario congestionato a seguito dell'orario scolastico e delle file dovute al dirottamento sulla Statale di molti mezzi per via della chiusura della galleria Telegrafo, a seguito dell'incendio delle scorse settimane.

