Messina, pioggia di diffide dell’Amam: anche a chi ha già pagato

I dettagli e le giustificazioni li conosceremo oggi in una conferenza stampa resasi necessaria dopo il gran numero di segnalazioni che sono arrivate all’Amam a seguito della messe di raccomandate spedite alla fine dello scorso anno. Settantacinquemila comunicazioni di diffida arrivate a tutti i “potenziali” debitori dell’azienda acque che, a spanne, rappresentano l’ottanta o novanta per cento dell’intera platea di utenti della città, condomini inclusi. Una “mitragliata” di raccomandate ( che hanno il loro bel costo) per mettere un punto sulla reale posizione dei contribuenti. La maggior parte dei destinatari ha “dimenticato” di saldare i conti dell’acqua. Un vecchio vizio messinese che però ora rischia di mandare gambe all’aria la partecipata del Comune. Ma fra questi “diffidati” c’è anche chi deve fare i conti con una sorta di onere della prova invertito. Sono tutti coloro a cui adesso, nonostante abbiano saldato le fatture di Amam, spetta il compito ( e il disagio) di dimostrare il pagamento perchè, evidentemente, il “sistema” dell’Azienda non ha registrato il saldo. In una prima stima dell’Azienda di viale Giostra, si parla di un 3% di casi di lettere inviate con un “errore”, cioè con una richiesta ingiustificata di confutare il debito esibendo prova del saldo.

