Messina, ecologia e politica si incontrano grazie a "Custodiamo la città"

In occasione del terzo incontro del Percorso di formazione per una ecologia integrale dal titolo CUSTODIAMO LA CITTÀ, dalla "Laudato si’" parte un rinnovato impegno socio-politico e mercoledì 11 gennaio 2023 alle ore 18.00 presso la Sala Ovale del Comune di Messina (Piazza Unione Europea) l’incontro dal tema: “Chiesa e Città” vedrà la presenza del Vescovo ausiliare, S. E. Mons. Cesare Di Pietro, e del Sindaco, dott. Federico Basile che interverranno guidati da un traccia formulata dalla Commissione diocesana per la Custodia del Creato, dall’Ufficio diocesano Migrantes e dal Presidio di Libera a Messina “Nino e Ida Agostino”.

