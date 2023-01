Omicidio Alfano a Barcellona, “La ferita è ancora aperta”

«Se a 30 anni di distanza non riusciamo ancora a raccontare le parti più intime del rapporto tra noi e nostro padre, è perché la ferita è ancora aperta, probabilmente non si rimarginerà mai, mentre fuori tutto tace e non si sente altro che silenzio e un terribile senso di abbandono». In occasione del trentennale dell’omicidio mafioso di Beppe Alfano, le parole della figlia Sonia scavano un solco profondo di dolore e amarezza. Penetrano nell’anima con una particolare intensità, tanto più nel giorno dello storico trentennale per il quale Istituzioni e autorità militari si ritroveranno stamani alle 10 al fine di ricordare l'impegno e la missione e in favore della verità del coraggioso giornalista barcellonese, «una figura scomoda, come probabilmente lo è – osserva – anche la nostra famiglia».

